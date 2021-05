Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Schwelbrand in einem Landhandel

Am Dienstag, 11. Mai 2021, gegen 8.45 Uhr, kommt es auf dem Gelände eines Landhandels in der Straße Am Bahnhof während eines Arbeitsprozesses zu einem Schwelbrand eines Abfallproduktes. Die Feuerwehren Rechterfeld und Visbek waren mit drei Fahrzeugen und 29 Kameraden vor Ort und löschten den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand kein Gebäude- oder Materialschaden.

