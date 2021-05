Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 29.05.2021, wurde im Zeitraum von 14:45 - 19:15 Uhr ein geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Chemnitzer Straße in Neustadt/W. durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken an das geparkte Fahrzeug. Im Anschluss entfernte sich dieser von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche Angaben zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell