Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Kind von Anhänger erfasst

Holzminden (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.30 Uhr, kam es in Holzminden, Pipping, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein zweijähriger Junge riss sich am Fahrbahnrand von der Hand der 31-Jährigen Mutter los und rannte über die Bundesstraße. Beide Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Ein heranfahrender Kleinbus, der stadteinwärts fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der 55-Jährige Fahrer aus dem Landkreis Göttingen versuchte noch, mit seinem Kleinbus mit Anhänger auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß zwischen Kind und Anhänger jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Aufprall wurde der Junge zurück geschleudert und glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Fahrer des Kleinbusses erlitt einen Schock. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

