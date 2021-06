Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Weingarten - Geschwindigkeitsmessung

Germersheim/Weingarten (ots)

Eine positive Bilanz kann im Nachgang an zwei Lasermessungen in Germersheim und Weingarten gezogen werden. Zunächst wurde gestern eine Geschwindigkeitskontrolle von 20:15 - 21:00 Uhr in der Hauptstraße in Weingarten durchgeführt. Dabei konnten erfreulicherweise keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zwei Autofahrer hatten jedoch ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurden verwarnt. Von 22:15 - 23:15 Uhr wurde die Kontrolle in der Mozartstraße in Germersheim fortgesetzt. Hier waren insgesamt drei Fahrzeuge zu schnell.

