Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener LKW-Fahrer beschädigt Hausfassade

LandauEschbach, Weinstraße- 28.06.2021, 15:45 Uhr (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr sich ein LKW-Fahrer in der Weinstraße in Eschbach fest und beschädigte hierbei eine Hauswand. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholisierung bei dem 45-jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. An der Hausfassade entstand Sachaschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Dem LKW-Führer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. In der Ortsdurchfahrt kam es daher zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt.

