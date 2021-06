Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sicherheitsabstand ist eine Hauptunfallursache

Edenkoben (ots)

Nach wie vor ist der fehlende Sicherheitsabstand eine der Hauptunfallursachen. So ereigneten sich im Bereich der Polizei Edenkoben im Jahr 2020 alleine 258 Verkehrsunfälle, weil zum Vorausfahrenden der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Gestern (28.06.2021, 08.30 Uhr) kam es am Kreisel in der Staatstraße zu einem Verkehrsunfall, weil ein 18 Jahre alter Motorradfahrer den Bremsvorgang des Vorausfahrenden nicht rechtzeitig erkannte und er wegen fehlendem Sicherheitsabstand auf das Fahrzeug fuhr. Eine 65-Jährige fuhr am Nachmittag (28.06.2021, 15.45 Uhr) in Edesheim auf ein Fahrzeug auf, welches gerade abbiegen wollte. Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Abend (28.06.2021, 17.45 Uhr) auf der B10, weil ein 68-Jähriger wegen ungenügendem Sicherheitsabstand auf ein anhaltendes Fahrzeug auffuhr. Glücklicherweise blieben bei allen Verkehrsunfällen die Beteiligten unverletzt. Abstand halten ist nicht nur eine Form der Höflichkeit, sondern klar vom Gesetzgeber definiert. Als Autofahrer braucht man Distanz zum Vordermann, um im Notfall sein eigenes Fahrzeug rechtzeitig stoppen zu können. Die StVO gibt folgende Richtwerte vor: a) Innerorts müssen Sie 1 Sekunde Abstand zum Vordermann halten, was bei 50 km/h 15 Metern oder 3 Fahrzeuglängen entspricht. b) Bei Überlandfahrten sind 2 Sekunden oder der halbe Tachowert gefordert, was bei 100 km/h nach einer mindestens 50 Meter großen Lücke verlangt. c) Für Lastwagen über 3,5 Tonnen Gewicht und Omnibusse gilt bereits ab 50 km/h ein Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern.

