Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Knittelsheim - Geschwindigkeitsmessung

Germersheim/Knittelsheim (ots)

Gestern Morgen führte die Germersheimer Polizei zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Zunächst wurde der Verkehr in der Hauptstraße in Knittelsheim überwacht. Hier ergaben sich insgesamt sieben Geschwindigkeitsverstöße. Bei einer anschließenden Kontrolle In der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim waren ebenfalls sieben Autofahrer zu schnell. Zudem stellten die Beamten bei den beiden Kontrollen an insgesamt acht Fahrzeugen technische Mängel fest.

