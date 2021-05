Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gebhardshain- Verkehrsunfall bei Rückwärtsfahrt

Gebhardshain (ots)

Am 04.05.2021, gegen 14:15 Uhr befuhr eine 32-jährige Fahrzeugführerin die Gartenstraße im Ortsbereich Gebhardshain mit ihrem Pkw rückwärts in Richtung Mittelstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem dort wartend abgestellten Pkw einer 66-Jährigen. Es entstand Sachschaden an beiden Pkw von ca. 3000EUR.

