POL-PDNR: Friedewald- Nach Überschlag-Pkw landet auf dem Fahrzeugdach

Friedewald (ots)

Am 04.05.2021, gegen 10:00 Uhr befuhr eine 59-jährige Pkw-Fahrerin die K 109 von Friedewald in Richtung Derschen. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Pkw Renault Clio nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam vor einem Baum auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leichtverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden.

