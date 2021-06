Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Kita

Essingen (ots)

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag, 27.06.2021, zu Montag, 28.06.2021, in die Kita Am Turmplatz in Essingen ein. Nachdem die Unbekannten eine Eingangstür an der Gebäuderückseite aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Kita vergeblich nach Wertsachen. Zudem richteten sie durch Beschädigungen an Türen hohen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro an. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

