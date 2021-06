Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe an PKW eingeschlagen und Tasche entwendet - Zeugen gesucht!

Offenbach, Parkplatz L542- Montag, 28.06.2021, 08:30-09:20 Uhr (ots)

Am Montagmorgen zwischen 08:30 Uhr und 09:20 Uhr schlugen unbekannte Täter an einem Parkplatz an der L542 bei Offenbach die Beifahrerscheibe eines geparkten Fahrzeuges ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Handtasche. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A3. In der Tasche befanden sich Schlüssel und eine Brille. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der Parkplatz ist üblicherweise, insbesondere von Joggern und Spaziergängern, stark frequentiert. Zeugen, die an der Örtlichkeit sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Insbesondere sichtbare Taschen und Wertgegenstände bieten den Dieben einen Tatanreiz. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen Sie generell keine Wertsachen oder Bargeld im Fahrzeug liegen. Auch versteckte Wertsachen werden durch die Diebe schnell ausfindig gemacht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell