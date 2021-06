Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Roller in Queich und Baggersee

Germersheim (ots)

Gestern Mittag wurde der Polizei Germersheim gemeldet, dass ein Motorroller bei der Rudolf-v-Habsburg-Straße in der Queich liegen würde. Zusammen mit der Feuerwehr konnte der Roller aus dem Wasser geborgen werden. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Roller zuvor vor einem Wohnanwesen in der Jahnstraße und wurde dort durch bislang unbekannte Täter entwendet. Kurz später ging eine erneute Mitteilung ein. Dieses Mal würde sich ein Motorroller im Sondernheimer Baggersees befinden. Auch dieser Roller wurde zusammen mit der Feuerwehr geborgen. Der Eigentümer dieses Fahrzeugs hatte seinen Roller letzte Woche bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Glücklicherweise wurden in beiden Fällen die Gewässer nicht durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden

