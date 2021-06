Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Kollision mit Bordstein

Edenkoben (ots)

Aus Unachtsamkeit kollidierte am Samstagnachmittag (26.06.2021, 16 Uhr) in der Luitpoldstraße ein 51 Jahre alter Mountainbike-Fahrer mit dem Bordstein, kam ins Straucheln und stürzte. Hierbei zog er sich neben diversen Abschürfungen eine Fraktur am linken Schlüsselbein zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Bike entstand leichter Sachschaden.

