POL-PDLD: Edesheim - Einbruch in Kindertagesstätte

In die Kindertagesstätte "St. Peter und Paul" In den Hinterwiesen sind Unbekannte übers Wochenende (Tatzeit: 26.06, 12 Uhr bis 28.06.2021, 08.30 Uhr) über ein Fenster eingebrochen. Im Innern wurden verschiedene Räumlichkeiten sowie das Büro der Kindergartenleitung brachial aufgebrochen. Was genau entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Die Täter verursachten einen Sachschaden von über 2.000 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

