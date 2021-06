Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Helmbachtal - Mit Quad verunglückt

Helmbachtal (ots)

Am 26.06.2021 gegen 14 Uhr nahm eine 18-Jährige aus Karlsruhe an einer geführten Quad-Tour im Bereich des Helmbachtals teil. Eine 22-jährige aus dem Landkreis Karlsruhe fuhr als Sozia auf dem Quad mit. Auf einem Waldweg kurz vor dem Helmbachweiher kam die 18-jährige Quad-Fahrerin aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einen steilen, circa 15 Meter hohen Abhang hinab. Die Fahrerin und ihre Sozia konnten sich nicht auf dem Quad halten und stürzten. Durch den Sturz erlitten beide schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Zwecks Rettung der verunfallten Personen wurde die freiwillige Feuerwehr hinzugezogen. Hiernach wurden die beiden verletzten Personen zwecks weiterer Behandlung durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Quad war nicht mehr fahrbereit, die Schadenshöhe beträgt circa 750 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

