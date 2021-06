Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Außenspiegel abgetreten

In der Nacht vom 25.06. auf den 26.06.2021 kam es in der Bahnhofstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Toyota. Hierbei beschädigten unbekannte Täter den rechten Außenspiegel an dem geparkten PKW. Wahrscheinlich wurde dieser durch unbekannte Täter abgetreten. Die Schadenhöhe beträgt circa 100 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Tatzeitraum auf den 26.06.2021, zwischen 01:30 Uhr und 01:45 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

