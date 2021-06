Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Am 26.06.2021 wurde vormittags für circa eine Stunde der fließende Verkehr in der Staatsstraße in Edenkoben kontrolliert. Hierbei konnten 5 Gurtverstöße bei PKW-Fahrern festgestellt und sanktioniert werden. Eine PKW-Fahrerin tippte auf ihrem Handy während der Fahrt. Sie muss mit einem Bußgeldbescheid über 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Gebührenpflichtig verwarnt wurde zudem ein PKW-Fahrer, da seine Hauptuntersuchung schon seit längerer Zeit abgelaufen war. Um 11 Uhr konnte in der Luitpoldstraße weiterhin ein 14-Jähriger fahrend auf einem E-Scooter festgestellt werden. Eine erforderliche Haftpflichtversicherung für den E-Scooter bestand nicht. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt und der 14-jährige wurde an seine Wohnanschrift verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell