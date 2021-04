Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Versuchter Wohnungseinbruch

Sinzheim (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher versuchte offenbar sich am Mittwochabend Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hofrebenweg zu verschaffen. Kurz nach 21 Uhr vernahm eine Bewohnerin laute Geräusche aus dem Erdgeschoss. Als sie daraufhin in ihr Wohnzimmer ging, sah sie eine männliche Person, die versucht haben soll, die Terrassentür aufzubrechen. Es soll sich um einen kleinen, schlanken Mann gehandelt haben, der zur Tatzeit mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet war und anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen aufgenommen.

