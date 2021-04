Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Diebstahl von Kabel, Hinweise erbeten

Bühl (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Dienstag in der Zeit zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr auf einer Baustelle im Oberkirchweg in Oberbruch zu schaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Baustellenbereich ein etwa 160 Meter dicker Kabelstrang entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07223 99097-0 entgegen.

/ph

