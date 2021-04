Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Arbeitsunfall

Ötigheim (ots)

Nach einem Arbeitsunfall am Mittwochmittag in der Heinrich-Hertz-Straße zog sich ein 62-Jähriger schwere Verletzungen zu. Ersten Ermittlungen zufolge sei der 62-Jährige während der Beladung eines Lastwagens gegen 13:40 Uhr von einem Gabelstapler angefahren worden. Zur Versorgung wurde der Mann in ein Klinikum nach Karlsruhe gebracht. Die Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizeiinspektion dauern an. /cw

