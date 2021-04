Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ermittlungen aufgenommen

Baden-Baden (ots)

Nach einem Vorfall in der Westlichen Industriestraße in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Laut Angaben eines 58-Jährigen soll ihm sein 30-jähriger Kontrahent gegen 1 Uhr eine noch nicht näher bestimmbare Flüssigkeit ins Gesicht gegossen und mehrere Schläge zugefügt haben. Der 58-Jährige wurde zur Versorgung in ein Klinikum nach Karlsruhe gebracht. Bei dem 30-Jährigen wurden beim Eintreffen der Ordnungshüter Anzeichen einer Alkoholbeeinflussung festgestellt, welche sich im Laufe der Nacht bei einem durchgeführten Alkoholtest bestätigte. Der 30-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt mehr als 2,6 Promille intus und musste daher eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern an. /cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell