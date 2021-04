Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Radfahrer gestürzt - Pkw fährt gegen Fußgänger und flüchtet - Vandalen verwüsten Fischerhütte - Unfall

Westhausen-Reichenbach: Radfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen zog sich am Sonntag gegen 16.30 Uhr eine 44-jährige Radfahrerin zu, als sie beim Bremsen alleinbeteiligt stürzte. Sie war auf dem Verbindungsweg zwischen Reichenbach und Weidach mit einer sechsköpfigen Fahrradgruppe unterwegs gewesen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Beim Abbiegen vom Remsweg nach links in die Weilerstraße kollidierte eine 49-jährige Hyundai-Lenkerin am Sonntag, gegen 15 Uhr mit einem dort fahrenden 74-jährigen VW-Lenker. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3500 Euro.

Ellwangen: Pkw fährt gegen Fußgänger und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Elektromarktes in der Straße An der Jagst fuhr eine unbekannte Pkw-Lenkerin am Samstag zwischen 16 Uhr und 16.10 Uhr gegen die linke Körperseite eines 50-jährigen Fußgängers. Obwohl der Geschädigte gegen die Heckscheibe klopfte, fuhr die Verursacherin davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw handeln, der von einer Frau mit dunklen Haaren im Alter von 18-25 Jahren gelenkt wurde. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961/9300

Unterschneidheim: Vandalen verwüsten Fischerhütte

In der Nacht zum Sonntag wurden von Unbekannten die Scheiben der Vereinshütte eines Fischervereins am Westere Weiher eingeschlagen und anschließend alles komplett vermüllt und verwüstet. Offenbar hatten die Unbekannten an einer Feuerstelle gegrillt und Alkohol konsumiert. Außerdem wurde in einem Pkw, der in unmittelbarer Nähe auf einem Parkplatz abgestellt war das Logo vom Heck entwendet, welches im Bereich der Feuerstelle aufgefunden werden konnte.

