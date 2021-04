Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Briefkästenaufbrüche

Aalen (ots)

Murrhardt-Harbach: Hochwertige Schwerlastreifen entwendet Im Zeitraum von Freitagabend, 18:00 Uhr und Samstagmorgen, 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einer Schlosserei in der Euro-Straße an einem Pkw-Anhänger acht Schwerlastreifen auf Alufelgen im Wert von 2000 Euro. Da der Anhänger nur wenige Meter von der viel befahrenen Landesstraße entfernt vor der Schlosserei abgestellt war, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben. Diese dürfen sich beim Polizeiposten Sulzbach (Tel. 07193/352) melden.

Fellbach: Briefkästen aufgebrochen

Im Zeitraum von Freitagabend, 20:00 Uhr bis Samstagmorgen 08:15 Uhr, wurden in der Stettener Straße in Fellbach insgesamt sechs Briefkästen an einem Mehrparteienhaus aufgebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde aus den Briefkästen nichts entwendet, jedoch entstand ein erheblicher Sachschaden. Zur Täterschaft liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor, weshalb sich die Polizei Hinweise hierzu aus der Bevölkerung erhofft. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird daher gebeten, sich beim Polizeirevier Fellbach (Tel. 0711/5772-0) zu melden.

Kernen-Rommelshausen: Kupferdiebstahl beim Trachtenverein Am Samstag den 10.04.2021 stellte der Vereinsvorstand des örtlichen Trachtenvereins fest, dass die Kupferdachrinnen und die Kupferblumenkübel beim Vereinsheim gestohlen wurden. Der Tatzeitraum dürfte etwa eine Woche zurückliegen. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schmiden (Tel. 0711/ 951913-0) zu melden.

Plüderhausen: Beleuchtungseinheit gestohlen Am Samstagmittag im Zeitraum zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr entwendeten Unbekannte die Beleuchtungseinheit eines Pfluges. Dieser stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Feld vor dem Ortseingang in der Jakob-Schüle-Straße. Die Beleuchtungseinheit wurde kurz zuvor vom Pflug abmontiert, da dieser einer Ortsveränderung unterzogen werden sollte. Sie wurde vom Eigentümer derweil auf einen angrenzenden Busch gelegt. Als diese wieder anmontiert werden sollte, war sie weg. Bei der Beleuchtungseinheit handelte es sich um eine Stange, welche mit zwei Rückleuchten und zwei Warntafeln versehen wurde. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel. 07181/204-0) zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell