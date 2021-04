Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Garagenbrand, Sachbeschädigung, Fahrradsturz

Aalen (ots)

Spraitbach: Nach Flexarbeiten Garage abgebrannt Am Samstagnachmittag führte ein 62jähriger Mann in seinem Garten neben der Garage Arbeiten mit einem Winkelschleifer durch. Im Anschluss legte er das Gerät in der Garage auf einer Werkbank ab. Vermutlich aufgrund der zuvor durchgeführten Arbeiten, dem Funkenflug und dem überhitzten Gerät, kam es gegen 18 Uhr in der Garage zu einer Rauchentwicklung und einem Brand von Teilen des Gebäudes und des Daches. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der 62jährige Mann muss nun mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung rechnen.

Waldstetten-Tannweiler: Radfahrer nach Sturz ohne Bewusstsein Am Samstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine Gruppe von insgesamt fünf Personen mit ihren Rennrädern den Tannweiler Weg am Rechbergle. Nach einer Pause an der dortigen Reiterkapelle, stieß ein 54jähriger Radler seitlich gegen seinen 56jährigen Mitradler. Hierdurch wurden beide zu Boden gerissen. Obwohl der 54jährige Mann einen Fahrradhelm trug, verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und musste durch seinen Mitfahrer reanimiert werden. Die weitere Versorgung übernahm später der hinzugerufene Rettungsdienst und Notarzt. Ob dem Unfall eine medizinische Ursache vorausging, muss noch polizeilich ermittelt werden. An den Rennrädern entstand lediglich geringer Sachschaden, welcher nicht beziffert werden kann.

Göggingen: Vandalen unterwegs - Grillplatz demoliert Am frühen Sonntagmorgen gegen 01 Uhr meldeten Anwohner eine Ruhestörung durch lautes Geschrei und Musik ausgehend vom Götzenbach Stausee. Die eintreffenden Polizeistreifen konnten dort mehrere Personen und Fahrzeuge feststellen, welche beim Erblicken der Ordnungshüter sofort die Flucht ergriffen. Dennoch konnten noch mehrere Fahrzeuge einer Kontrolle unterzogen werden, wobei die Insassen unterschiedliche Angaben zum ihrem Aufenthalt am Grillplatz machten. Wie sich später herausstellte, wurden an dem Grillplatz zwei Mülleimer beschädigt sowie ein Scherben- und Flaschenhaufen hinterlassen, welcher einer Müllkippe glich. Die Höhe des angerichteten Schadens ist noch nicht bezifferbar. Die Verursacher dürften jedoch unter den angetroffenen Personen gewesen sein. Wer hierzu weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd (Tel. 07171/358-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell