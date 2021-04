Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 09:00 Uhr

Aalen (ots)

Remshalden-Grundbach: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Freitagabend, gegen 19 Uhr, wurde in Remshalden-Grundbach eine 51-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie befuhr mit ihren Ford Fiesta die Olgastraße in Richtung Kirchplatz. An der Einmündung zur Staigstraße wurde ihr von einem 37-jährigen Seat-Fahrer die Vorfahrt genommen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell