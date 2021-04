Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Aalen: Glasscheibe beschädigt

Vermutlich mit einer Softair-Waffe wurde, zwischen Donnerstagmittag, 14 Uhr und Freitagmorgen, 07:30 Uhr, eine Fensterscheibe an einem Schulgebäude in der Friedrichstraße beschädigt. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Unterschneidheim: PKW übersehen

Am Freitag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 61-jähriger LKW-Fahrer die Kreisstraße 3203. An der Einmündung zur L1060 wollte er mit seinem LKW in Fahrtrichtung Röhlingen abbiegen. Hierbei übersah er einen PKW VW eines 27-jährigen Fahrers, der auf der L1060 von Zöbingen in Richtung Röhlingen unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rainau: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag gegen 10:45 Uhr befuhr ein 78-jähriger Lenker eines PKW Ford die K3320 von Hüttlingen in Richtung Bahnhof Goldshöfe. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Grünstreifen. Beim Gegenlenken, zurück auf die Fahrbahn, übersteuerte der Fahrer sein Fahrzeug und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug drehte sich bereits auf der Fahrbahn, schleuderte die Böschung entlang und prallte letztlich gegen einen Baum. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch die Feuerwehr Hüttlingen, die mit drei Fahrzeugen und 15 Wehrleuten vor Ort kamen, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde der Senior mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

