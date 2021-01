Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe lenken ab und greifen zu

Kaiserslautern (ots)

Ein Pärchen ist am Mittwochmittag Opfer dreister Taschendiebe geworden. Die drei Männer sprachen die 22-jährige Frau und ihren 33-jährigen Begleiter in der Fruchthallstraße an und fragten nach einer Adresse. Kurze Zeit später, fiel der Frau auf, dass die Tasche, die sie an ihren Kinderwagen gehängt hatte, fehlte. In der Tasche befanden sich neben Kinderkleider und Windeln auch zwei hochwertige Handys. Die Polizei empfiehlt: Taschen niemals unbeaufsichtigt zu lassen - auch nicht für einen kurzen Moment und auch nicht, wenn man sich in der Nähe aufhält! Taschendiebe sind meist so geschickt, dass ihnen wenige Sekunden genügen, um eine Tasche zu greifen und zu verschwinden. |elz

