Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall auf glatter Fahrbahn

Kreis Kaiserslautern (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Einsiedlerhof und Rodenbach ist am Mittwochvormittag eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Aufgrund der herrschenden Glätte kam die 42-Jährige von der Straße ab und rutsche in den seitlichen Graben. Dort kollidierte sie mit einem Zaun. Vorbeifahrende Zeugen verständigten die Polizei. Als die Beamten zur Unfallaufnahme vor Ort waren, war die Fahrerin des Wagens nicht mehr anzutreffen. Sie konnte telefonisch erreicht werden. Die 42-Jährige gab an, bereits einen Abschlepper verständigt zu haben. Auf das Verständigen der Polizei habe sie aufgrund von privaten Terminen verzichtet. Den PKW samt Fahrzeugschlüssel hatte sie stehen lassen und letztlich unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlassen. Auf die Fahrerin kommt nun ein Verfahren wegen Unfallflucht zu. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell