Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigarettenautomat auf dem Sonnenberg aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Wieder haben sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Zuletzt hatten sie es auf einen Automaten in Siegelbach abgesehen (wir berichteten: https://s.rlp.de/geBEN). Diesmal brachen die Täter einen Zigarettenautomaten in der Emil-Caesar-Straße auf. Aus der Geldkassette stahlen sie in der Nacht zum Samstag das Bargeld. Ob ein Tatzusammenhang mit zurückliegenden Aufbrüchen besteht, kann die Polizei aktuell nicht ausschließen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

