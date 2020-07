Polizei Gütersloh

POL-GT: Verpuffung in Versmolder Mehrfamilienhaus - Ein Schwerverletzter

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Mittwochnacht (29.07., 03.00 Uhr) wurden Polizei-, Feuerwehr- und Rettungskräfte über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße informiert.

Zeugen meldeten ein lautes Knallgeräusch. Vor Ort eingetroffen, konnte das Wohnhaus durch die eingesetzten Kräfte umgehend geräumt werden und die Feuerwehr durch die Löscharbeiten den Wohnungsbrand schnell eindämmen und löschen.

Ein 24-jähriger Bewohner wurde durch eine zunächst entstandene Verpuffung verletzt. Nach einer Erstversorgung durch Rettungssanitäter wurde er zur stationären Behandlung in ein Osnabrücker Krankenhaus transportiert.

Brandexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

