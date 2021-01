Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schild "Platz der Kinderrechte" abgerissen

Kaiserslautern (ots)

Der Stockhausplatz in der Altstadt ist "Platz der Kinderrechte", so stand es auf einem Schild am Stockhausplatz - bis Dienstag. Am 26. Januar stellte ein Zeuge fest, dass das Schild abgerissen und beschädigt wurde. Der Schaden dürfte mindestens 100 Euro betragen. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

