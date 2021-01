Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche aus Pkw gestohlen

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben sich in der Friedhofstraße an einem Auto zu schaffen gemacht. Am Dienstagmorgen stellte ein 60-Jähriger fest, dass die Täter aus dem Pkw eine Tasche gestohlen haben. Aufbruchspuren waren an dem Smart nicht erkennbar, möglicherweise war der Wagen nicht abgeschlossen. Die Tasche und einen Teil des Diebsguts fand ein Fahrradfahrer am Dienstag im Bereich des Ortsausgangs von Sambach, in Richtung Katzweiler. Er gab die Sachen bei der Polizei ab. Die Beamten ermitteln des Diebstahls und bitten Zeugen um Hinweise. Wem sind zwischen Freitagmorgen und Dienstagmorgen Personen in der Friedhofstraße aufgefallen? Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 21450 entgegen. |erf

