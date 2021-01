Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Toilettenkässchen gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein 40-Jähriger steht im Verdacht am Dienstag am Stiftsplatz, aus dem Körbchen vor einer öffentlichen Toilette am Wochenmarkt, Kleingeld gestohlen zu haben. Ein Zeuge beobachtete die Tat. Er sprach eine Polizeistreife an und zeigte den Beamten den mutmaßlichen Dieb. Der 40-Jährige räumte die Tat ein und gab die Münzen zurück. Während der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte ein Messer mit feststehender Klinge bei dem alkoholisierten Mann. Es steckte in seiner Umhängetasche. Das Messer wurde vorsorglich sichergestellt. Der Verdächtige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. |erf

