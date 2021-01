Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kellerräume aufgebrochen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte sind in der Eisenbahnstraße in den Keller eines Hauses eingebrochen. Am Dienstagvormittag stellte eine Zeugin den Einbruch fest. Die Diebe machten sich an drei Kellertüren zu schaffen. Offensichtlich suchten sie die zwei Lagerräume eines im Haus ansässigen Geschäfts auf. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand Sachschaden, den die Polizei auf mindestens 300 Euro schätzt. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

