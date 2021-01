Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermeintlich Verdächtige sorgen für Polizeieinsatz

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Zwei Männer sorgten am Mittwoch in der Eggerstalstraße für verdächtiges Aufsehen. Eine Anruferin teilte der Polizei mit, dass sie Häuser fotografierten und ihre Jacken tauschten. Die Frau befürchtete, dass die Männer Böses im Schilde führten. Vorsorglich rückte eine Polizeistreife aus, um die Verdächtigen zu überprüfen. Einer Zeugin fielen die Männer später am Bahnhof in Otterbach auf. Sie stiegen in einen Zug nach Kaiserslautern. Dort angekommen, wurden sie von der Bundespolizei angesprochen. Die Männer waren kooperativ und begleiteten die Beamten zur Polizeidienststelle in der Gaustraße. Dort konnte die Sache geklärt werden. Wie sich herausstellte trafen sich die Männer im Alter von 26 und 29 Jahren bei dem älteren in Otterbach. Auf dem Weg zum Bahnhof knipsten sie von sich Fotos, was die Männer mit einem Smartphone freiwillig belegten. Die Jacken tauschten sie, weil ihnen die des jeweils andere besser passte beziehungsweise gefiel. Hinweise auf ein strafbares Verhalten liegen aktuell nicht vor. |erf

