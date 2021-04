Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Kork - Motorenöl Illegal entsorgt, Hinweise erbeten

Kehl, Kork (ots)

Die Beamten des Fachbereichs 'Gewerbe/Umwelt' ermitteln derzeit unter anderem wegen illegaler Abfallentsorgung und bitten hierbei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am vergangenen Wochenende wurden in der Oberfeldstraße (Gemeindeverbindungsstraße Kork - Auenheim), unweit der Abzweigung nach Querbachbei, drei Kanister mit altem Motorenöl entsorgt. Nach bisherigen Feststellungen ist hierdurch kein Umweltschaden entstanden. Weil die Straße von Radfahrern, Spaziergängern und Joggern stark frequentiert wird, hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu möglicherweise verwendeten Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell