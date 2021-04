Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Kehl, Goldscheuer (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl hoffen nach einer Unfallflucht am Mittwochvormittag in der Edelweißstraße auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Ein dort an der Einmündung zur Dahlienstraße abgestellter Mercedes der A-Klasse wurde zwischen 9:45 Uhr und 12:05 Uhr durch einen bislang Unbekannten an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu scheren, verschwand der Unfallursacher im Nirgendwo. Mögliche Zeugen des Unfalls oder wer Hinweise zum nun gesuchten Verursacherfahrzeug geben kann, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07851 893-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

/wo

