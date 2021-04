Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nötigung

Kehl (ots)

Nach einem verdächtigen Vorfall am frühen Sonntagmorgen in der Kehler Innenstadt haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 23 Jahre alte Frau gegen 2.20 Uhr zu Fuß zu einem Zigarettenautomaten unterwegs, als ihr ein noch unbekannter Mann von hinten unvermittelt den Mund zugehalten haben soll. Der 23-Jährigen gelang es nach eigenen Angaben, sich aus der kurzen Umklammerung zu befreien, woraufhin der Unbekannte das Weite suchte. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung wurde im näheren Umfeld ein Mann einer Kontrolle unterzogen. Ob dieser mit dem Ereignis in Verbindung steht, wird nun geprüft. Ein Strafverfahren wegen Nötigung wurde eingeleitet.

