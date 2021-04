Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Kuppenheim (ots)

Nach einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos am Dienstagabend auf der Friedrichstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte zog sich eine 81-Jährige leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Eine 51-jährige Ford-Fahrerin fuhr der 81-Jährigen gegen 17 Uhr auf. Nahezu zeitgleich fuhr ein weiterer Verkehrsteilnehmer der 51-Jährigen auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro. Der Wagen der Leichtverletzten musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.



