Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Lastwagen beschädigt Laternenmast

Hornberg (ots)

Nachdem ein 49-jähriger Lastwagenfahrer am Dienstagabend eine Verkehrsinsel in der Triberger Straße überfuhr, beschädigte er einen Laternenmast. Zeugenaussagen zufolge entfernte der Fahrer sich gegen 21 Uhr von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.500 Euro zu kümmern. Kurze Zeit später konnten die Beamten des Polizeireviers Haslach den Flüchtigen in der Hauptstraße einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer des Schwergewichts sieht nun einer Anzeige wegen Unfallflucht entgegen.

/cw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell