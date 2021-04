Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, L 95 - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Willstätt (ots)

Nachdem ein 59-jähriger Audi-Lenker am Dienstagnachmittag in Fahrtrichtung Urloffen den Abbiegevorgang einer vorausfahrenden Autofahrerin eigenen Aussagen zufolge nicht rechtzeitig erkannt hat, kam es nach ersten Feststellungen zu einer Kollision und einem geschätzten Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro an beiden beteiligten Wagen. Der Audi-Fahrer setzte Zeugenaussagen zufolge zum Überholen an, während die 68-jährige Skoda-Fahrerin zum Linksabbiegen ansetzte. Der Audi wurde von der Fahrbahn abgewiesen und kam nach Passieren eines angrenzenden Grünstreifens zum Stillstand. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand.

