Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Mit Messer verletzt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Nachdem am Dienstagnachmittag ein Mann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Offenburger Straße offenbar mit einem Messer angegriffen wurde, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 16:30 Uhr soll ein 27 Jahre alter Mann auf dem nördlichen Bereich des Parkplatzes zu seinem Auto gegangen sein, als er einen unbekannten und maskierten Mann auf diesem sitzen sah. Nach der Aufforderung, von dem Wagen weg zu gehen, habe der Unbekannte den Endzwanziger mit einem Messer attackiert und dabei am Arm verletzt. Während der Flucht des Opfers und der darauffolgenden Rückkehr zum Fahrzeug, hatte sich der Angreifer bereits entfernt. Durch den Angegriffenen konnte der Unbekannte wie folgt beschrieben werden: circa 20-30 Jahre alt, eta 170 cm groß, korpulente Statur, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzen Jeans und schwarzen Turnschuhen. Darüber hinaus sprach der Angreifer mit einer tiefen Stimme mit hiesigem Dialekt. Zeugen, die vor oder nach dem Geschehen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Ermittler in Lahr.

/rs

