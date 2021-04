Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - In Gaststätte eingebrochen

Rastatt (ots)

Um Teile des Inventars erleichtert ist ein Gaststättenbetreiber nach einem Einbruch zwischen Montag und Dienstag. Wie den Rastatter Ermittlern am Dienstagnachmittag mitgeteilt wurde, brach ein bislang Unbekannter in dem Zeitraum zwischen Montagabend, 23 Uhr und Dienstnachmittag die Eingangstüre des Restaurants in der Friedrich-Ebert-Straße auf. Aus dem Gastraum hat der Einbrecher in der Folge Küchengeräte, Lebensmittel, einen Fernseher und einen Computer entwendet. Der Schaden muss dabei auf rund 10.000 Euro taxiert werden.

/rs

