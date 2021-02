Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210221 - 0209 Frankfurt-Sachsenhausen: Wahlplakat angezündet

Frankfurt (ots)

(mc) In der Nacht von Samstag auf Sonntag (20. - 21. Februar 2021) haben Unbekannte versucht, ein Großflächenwahlplakat der Partei "Die Linke" an der Babenhäuser Landstraße, Ecke Darmstädter Landstraße in Brand zu setzen.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, weil er beobachtet hatte, wie das Wahlplakat von unten herauf Feuer fing. Die eingesetzte Streife löschte den kleinen Brandherd selbstständig und entdeckte unterhalb der Werbetafel eine Platte mit Grillanzündern.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den mutmaßlichen Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 53111 zu melden.

