Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Gartenhütte mit schwerer Beute

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am vergangenen Wochenende brach ein bislang unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Bruchwaldstraße in Grötzingen ein, aus dem er diverse Maschinen entwendete.

Der Einbrecher warf die Scheibe des Gartenhauses mithilfe eines Steines aus dem Bestand des Gartens ein. Er entwendete einen 40 kg schweren Stromaggregator, sowie eine kleine Kettensäge im Wert von insgesamt ca. 570 Euro. Außerdem wurde durch die Besitzerin das Fehlen des Schlüssels zum Nebengebäude kenntlich gemacht. Der entstandenen Sachschaden am Fenster wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721/49070.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell