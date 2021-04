Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Widerstandslos vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Ein Beziehungsstreit in einer zentrumsnahen Wohnung hat am Mittwochnachmittag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Mann kurz vor 16 Uhr gegenüber seiner ehemaligen Lebenspartnerin Drohungen ausgesprochen. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann möglicherweise Zugriff auf eine Waffe hat, wurden die Straßen rund um das Gebäude abgesperrt. Hinzugezogenen Beamten der Verhandlungsgruppe gelang es zusammen mit Kräften des örtlichen Polizeireviers, den Delinquenten zur Aufgabe zu bewegen und ihn gegen 17:15 Uhr widerstandslos festzunehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. In der Wohnung konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben unter anderem Ermittlungenwegen Bedrohung eingeleitet.

/wo

