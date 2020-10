Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Lkw-Fahrer fährt gegen Tankstellendach und flüchtet

Gronau (ots)

Gegen ein Tankstellendach ist ein unbekannter Lkw-Fahrer am Dienstag in Epe gefahren. Obwohl Verkehrszeichen auf die maximale Durchfahrthöhe von 3,2 Meter auf dem Gelände an der Nienborger Straße hinweisen, wollte ein Fahrzeugführer mit höherer Landung oder einem höherem Aufbau an die Zapfsäulen heranfahren. Dabei beschädigte der Unbekannte die Kunststoffverkleidung des Daches. Die heruntergefallenen Teile lagen bei Tatentdeckung säuberlich auf einem Mülleimer aufgestapelt. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Täter. Der Unfall ereignete sich in der Zeit von 16.00 bis 19.30 Uhr. Der Sachschaden wir auf circa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

