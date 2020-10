Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Warnung vor falschen Bank-Mitarbeitern

Kreis Borken (ots)

Die Polizei Borken warnt vor einer perfiden Betrugsmasche, in denen falsche Bank-Mitarbeiter versuchen, telefonisch Geld zu erbeuten. Im Display der Opfer erscheint zunächst die Nummer der zuständigen Bankfiliale, was leider mittels des sogenannten Spoofings möglich ist. Mutmaßlich wurden die Online-Konten der Geschädigten gehackt, denn die Betrüger haben Detailkenntnisse über Kontobewegungen, die Namen der Kundenbetreuer und senden zum Teil sogar Verifikations-TANs per SMS. Das Ziel der Täter: Sie versuchen Ihre Opfer dazu zu bringen, eine TAN zu generieren, die dann telefonisch dem Anrufer mitgeteilt werden soll, um eine Abbuchung durch die Betrüger zu ermöglichen. In einem der bislang zwei bekannt gewordenen Fälle im Kreis Borken hatten die Täter Erfolg und buchten mehrere Hundert Euro vom Konto ihres Opfers ab. Daher der eindringliche Appell: Übermitteln Sie niemals eine TAN, Passwörter oder Kontodaten telefonisch. Geldinstitute verlangen in keinem Fall in Telefonaten die Übermittlung von Transaktionsnummern. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten direkt ihr Geldinstitut. Alarmieren Sie im Zweifelsfall unmittelbar die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell