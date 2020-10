Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Kühlanhänger aufgebrochen

Borken-Weseke (ots)

Gewaltsam öffneten Einbrecher das Vorhängeschloss eines Kühlwagens an der Hauptstraße. Der Einbruch ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 06.30 Uhr. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang noch nicht vor. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell