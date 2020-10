Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungseinbruch

Gronau (ots)

Kleingeld, vorwiegend Ein- sowie Zwei-Euro-Münzen, im Wert von ungefähr 1.500 Euro erbeuteten Einbrecher am Mittwoch in Gronau. Die Unbekannten brachen in der Zeit von 08.30 bis 18.00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Enscheder Straße ein. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell